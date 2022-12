Klaut Baby Zeit für den Hof? Veterinär bei TV-Bäuerin Denise

Denise Munding ist aufgebracht! Dabei könnte die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin momentan eigentlich kaum glücklicher sein: Vor wenigen Wochen durften die Pferdewirtin und ihr einstiger Bewerber Nils Dwortzak ihr erstes gemeinsames Kind, eine kleine Tochter, auf der Welt willkommen heißen. Genau die scheint jetzt aber als Anlass genommen worden zu sein, um Denise Stress zu bereiten: Sie musste sich einer ungeplanten Kontrolle unterziehen – ihr wurde vorgeworfen, ihren Hof zu vernachlässigen!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Nordrhein-Westfälin: "Es gab bei uns tatsächlich eine Betriebskontrolle vom Veterinäramt, weil es hieß, dass ich überfordert wäre, seitdem meine Tochter geboren wurde. Da musste ich mich schon komplett kaputtlachen." Ein Baby sei natürlich eine Lebensveränderung. "Wenig Schlaf heißt aber ja nicht, dass man überfordert ist oder dass man irgendwas nicht gebacken kriegt", stellte Denise klar. Sie mache mit ihrer Tochter fast alles gemeinsam – sei es das Füttern der Tiere im Stall oder das Staubsaugen im Haus: "Mir ist das deswegen nicht zu viel. Sie ist ja bei mir. Deswegen stört mich das nicht." Sie frage sich daher, was in den Köpfen mancher Menschen vorgehe, die sie ohne Grund so anprangern.

Darüber hinaus machte Denise deutlich, dass es in ihrem Betrieb keinen Grund zur Sorge gebe: "Unsere Tiere müssen keinen Hunger leiden. Im Übrigen haben unsere Tiere rund um die Uhr was zu fressen." Sie erklärte schließlich auch, dass sie sich nicht mehr über die ganze Sache aufregen wolle.

Denise Munding und ihre Tochter im November 2022

Denise Munding und Nils Dwortzak mit ihrem Baby

Denise Munding und ihre Tochter

