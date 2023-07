Margot Robbie spricht in Gebärdensprache mit gehörlosem Fan

Man muss sie einfach lieben. Margot Robbie (33) zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Aktuell ist die Australierin weltweit auf großer Promo-Tour ihres neuesten Films. In Barbie schlüpft die Beauty an der Seite von Ryan Gosling (42) in die Rolle der ikonischen Blondine aus den 50er-Jahren. Auch bei den Fans kommt Margot unglaublich gut an. Nun wird sie von ihnen begeistert gefeiert, weil sie sich auf Gebärdensprache mit einem gehörlosen Fan unterhielt.

Auf Twitter ist ein Video von der Situation aufgetaucht. Im September 2022, bei der Londoner Premiere von "Amsterdam", unterhielt sich Margot mit Fans, als ein gehörloser Mann ihr ein Stück Papier reichte, das ein Spickzettel in Gebärdensprache zu sein schien. "Für mich?", fragte die Schauspielerin. Aus einem anderen Blickwinkel der gleichen Interaktion kann man Margots Handgesten daraufhin besser erkennen und sehen, wie begeistert sie war, diesen rührenden Moment mit dem Mann zu teilen. "Schön, Sie kennenzulernen", scheint sie zu ihm zu sagen.

Aber auch von Margots Look sind ihre Fans immer wieder begeistert. Bei einer Presseveranstaltung in Sydney zeigte sie sich zuletzt in einem rosafarbenen Rollkragenpullover und einem dazu farblich abgestimmten Metallic-Rock – ganz nach Barbies Geschmack eben.

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Juli 2023 in England

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de