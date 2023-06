Margot Robbie begeistert Fans in ikonischem "Barbie"-Look!

Zum Verwechseln ähnlich! Margot Robbie (32) zählt zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Aktuell ist die Australierin weltweit auf großer Promo-Tour ihres neuesten Films. In "Barbie" verkörpert die Schauspielerin an der Seite von Ryan Gosling (42) die ikonische Blondine aus den 50er-Jahren. Und genau wie Barbie überzeugt auch die Beauty regelmäßig mit stylishen Looks. Jetzt begeistert Margot ihre Fans erneut – und ähnelt dabei der berühmten Puppe mehr denn je.

Bei ihrem Stopp in Sydney strahlt die 32-Jährige mit dem pinken Teppich regelrecht um die Wette. Bei einer Presseveranstaltung zeigt sich die Oscar-nominierte Schauspielerin zunächst in einem rosafarbenen Rollkragenpullover und einem dazu farblich abgestimmten Metallic-Rock. Am Abend tauscht Margot auf der "Barbie Celebration Party" Rock gegen Mini-Kleid. An der Seite ihrer Co-Stars sowie ihres Ehemanns und Produzenten Tom Ackerley (33) zieht sie in einem rosa schimmernden Kleid alle Blicke auf sich – ganz nach Barbies Geschmack eben.

Gerade erst stellte Margot unter Beweis, wie gut sie zu ihrer neuesten Rolle passt. Bei ihrer Ankunft am Flughafen in Australien überraschte die Schauspielerin mit einem Look, in dem sie das Abbild der Kultpuppe darstellte. In einem pinkfarbenen karierten Blazer und mit einem Kofferset – ebenfalls in Pink – schenkte sie den Paparazzi ihr schönstes Lächeln.

Getty Images Margot Robbie, Juni 2023

Getty Images "Ken"-Darsteller Ryan Gosling und "Barbie"-Darstellerin Margot Robbie

ActionPress Margot Robbie als Barbie im Film "Barbie"

