Samira Klampfl will vor zweitem Kind Serkan Yavuz heiraten

Samira Klampfl (29) stellt eine Bedingung auf. Die Brünette und Serkan Yavuz (30) hatten sich 2021 in der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Doch mittlerweile sind die beiden nicht mehr nur ein Paar, sondern auch Eltern einer Tochter: Die kleine Nova Skye Sya hatte 2022 das Licht der Welt erblickt. Die Influencerin genießt seitdem ihr Mama-Dasein und kann sich auch vorstellen, irgendwann weiteren Nachwuchs mit ihrem Liebsten zu bekommen. Allerdings will Samira vor Baby Nummer zwei mit Serkan verheiratet sein!

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Beauty ihren Fans einige Fragen. In diesem Rahmen will ein User wissen, ob die kleine Nova Samiras oder Serkans Nachnamen trägt. "Sie ist eine Yavuz und ich will auch in den Club aufgenommen werden", gibt die Mama zu. Für sie sei es in Ordnung gewesen, vor der Geburt ihrer Tochter noch nicht den Bund der Ehe mit ihrem Liebsten geschlossen zu haben, da sie damals wusste, dass sie sie irgendwann heiraten werden. "Ich sage aber auch zu Serkan, dass wenn wir noch ein Baby bekommen und bis dahin nicht verheiratet sind, wird es meinen Namen bekommen", scherzt die Brünette.

Serkan hat bereits auch eine genaue Vorstellung von seiner Hochzeit. "Ich brauche und will die [Hochzeit] groß und übertrieben. Ich mag das einfach", plauderte er in seiner Story aus und fügt dem hinzu: "Klar wird da ein Kamerateam fürs TV sein, da wird auch bestimmt der ein oder andere Videograf und Fotograf organisiert."

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

