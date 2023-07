Babybauch wächst: Rihanna und A$AP Rocky genießen Datenight!

Es sind wohl nur noch wenige Tage! Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Die Sängerin und der Rapper hatten sich zwei Jahre später dann über ihren ersten Nachwuchs freuen dürfen. Während ihres Auftritts beim diesjährigen Superbowl verkündete die "Umbrella"-Interpretin dann ihre zweite Schwangerschaft. Nun könnte es schon bald so weit sein: Während einer Datenight mit A$AP präsentiert Rihanna ihre XXL-Babykugel!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Rihanna und A$AP während eines gemeinsamen Abends in Santa Monica. Zu ihrer rosafarbenen Jogginghose kombiniert sie ein knappes, bauchfreies Top in derselben Farbe und setzt ihren nackten Babybauch damit perfekt in Szene. Dazu kombiniert die werdende Mama weiße Sneaker, eine funkelnde Sonnenbrille und silberne Ketten. Ihr Partner zeigt sich in einem weißen T-Shirt und einer grauen Cargohose. Dazu kombiniert er hellbraune Lederstiefel.

Seit einigen Monaten spekulieren die Fans des Traumpaares, ob die beiden längst verheiratet sind. Der Grund: A$AP nannte Rihanna während einer Show seine Ehefrau. Daraufhin plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus, dass die beiden noch nicht verheiratet seien. "[Sie] genießen dieses Ratespiel, das unter den Fans und sogar ihren engen Freunden stattfindet", hieß es.

Rihanna und A$AP Rocky, März 2023

Rihanna und ASAP Rocky

A$AP Rocky und Rihanna, Milan Fashion Week 2022

