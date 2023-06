Hochzeitsgerüchte: A$AP Rocky nennt Rihanna seine "Frau"

Sind A$AP Rocky (34) und Rihanna (35) etwa längst verheiratet? Die Musiker sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Ihre Liebe krönten die beiden mit der Geburt ihres Sohnes RZA. Aktuell erwarten Riri und ihr Partner ihr zweites Kind. So häuften sich sogar die Gerüchte, dass A$AP und seine Liebste den Gang vor den Traualtar gewagt haben. Bislang äußerten sich die baldigen Zweifacheltern nicht zu den Spekulationen. Doch nun feuerte A$AP selbst die Gerüchte erneut an!

Wie US Weekly berichtete, trat der 34-Jährige beim diesjährigen Cannes Lions Festival – bei dem auch Rihanna anwesend war – am vergangenen Mittwoch auf. "Ich möchte diesen Song meiner wunderschönen Frau in diesem verdammten Gebäude widmen", kündigte A$AP seinen nächsten Track an. Hat das Paar etwa still und heimlich den Bund der Ehe geschlossen?

Aber auch die "We Found Love"-Interpretin sorgte schon für ordentlichen Gesprächsstoff: Bei der diesjährigen Met Gala trug Rihanna ein pompöses, weißes Kleid mit langer Schleppe, wozu sie eine übergroße Jacke mit riesigen Blumenapplikationen kombinierte. Auf Instagram teilte die 35-Jährige einige Schnappschüsse von dem glamourösen Look – und schrieb unter dem Post: "Hier kommt die Braut."

Getty Images A$AP Rocky bei der Met Gala 2023

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images Rihanna auf der Met Gala 2023

