Date-Night: Kendall Jenner und Bad Bunny weiterhin verliebt!

Diese Romanze ist noch lange nicht am Ende! Schon seit einigen Monaten scheint es ganz so, als sei Kendall Jenner (27) wieder verliebt: Die Brünette datet offenbar Bad Bunny (29) – immer wieder waren das Model und der Rapper gemeinsam abgelichtet worden. Doch zuletzt gab es dann Gerüchte, die The Kardashians-Darstellerin bändle mit Fußballer Kylian Mbappé (24) an. Das war aber wohl nur ein Flirt: Denn Kendall und Bad Bunny genießen nun einen romantischen Abend!

Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schwester von Kylie Jenner (25) und den "No Me Conoce"-Interpreten am Donnerstagabend in West Hollywood. Dort besuchten die zwei allem Anschein nach ein Sushi-Restaurant. Kendall trug zu diesem Anlass ein schwarzes Kleid, der Musiker hingegen war ganz leger unterwegs. Auf den Fotos ist deutlich zu erkennen: Ihre Liebelei ist noch immer in vollem Gange!

Ob die zwei in diesem Jahr wohl noch den nächsten Schritt gehen werden? Wenn es nach Kendalls Mutter Kris Jenner (67) geht, wird ihre Tochter schon bald heiraten – das hatte die 27-Jährige zuletzt in ihrer Show verraten: Demnach habe ihre Mama ihr einen symbolischen Ring geschenkt, um eine Verlobung zu manifestieren.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Backgrid / ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner, Juni 2023

Getty Images Kris Jenner und Kendall Jenner im November 2018

