Kendall soll heiraten: Kris Jenner verschenkt Verlobungsring

Kris Jenner (67) wünscht sich offenbar nichts sehnlicher als einen Ehemann für Tochter Kendall (27)! Bereits seit einigen Jahren ist die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit als Model erfolgreich. Anders als ihre drei Schwestern ist die Laufstegschönheit bislang noch kinderlos. Auch einen festen Partner hat sie nicht. Wie Kendall jetzt verrät, habe sie nun aber von ihrer Mutter einen Verlobungsring bekommen – denn diese wünsche sich offenbar nichts sehnlicher als ihre Hochzeit!

In der neuen Folge von The Kardashians erzählt die 27-Jährige, dass sie von ihrer Mutter zu Weihnachten ein Puppenhaus geschenkt bekommen habe, in dem lauter Kleinigkeiten versteckt waren. "Sie hat einen Verlobungsring in mein [Puppenhaus] gesteckt, weil sie dachte, dass er eine Verlobung für mich manifestieren würde", plaudert Kendall aus. Die versteckte Botschaft nimmt das Model mit Humor.

Schon in der Vergangenheit hatte Kris versucht, ihrer zweitjüngsten Tochter eine eigene Familie schmackhaft zu machen. Doch bislang könne Kendall sich nicht vorstellen, Mutter zu werden. "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt", erklärte sie vergangenen Monat im Interview mit Wall Street Journal.

