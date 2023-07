Gerät Prinz Harry nach Gerichtsniederlage außer Kontrolle?

Prinz Harry (38) musste in letzter Zeit ganz schön viel einstecken. Der Sohn von König Charles III. (74) hatte ein britisches Verlagshaus wegen unrechtmäßiger Informationsbeschaffung verklagt. Seit Mai werden die Verhandlungen geführt. Doch einen Punkt in seiner Klage hatte das Gericht am Donnerstag abgewiesen. Auch in Hollywood läuft es für den Prinzen und seine Frau Meghan (41) nicht gerade gut – ihre Projekte, wie beispielsweise ihre Serie "Harry und Meghan", hatten nicht den erhofften Erfolg eingebracht. Wegen dieser Rückschläge wird nun vermutet, dass Harry langsam von seinem Weg abkommen könnte!

"Man hat ein bisschen das Gefühl, dass Harry außer Kontrolle gerät und nicht alles in Ordnung ist", plaudert jetzt eine Quelle gegenüber The Sun aus. Vor allem das britische Königshaus mache sich nach den jüngsten Geschehnissen Sorgen um Harry. "Die Mitglieder seiner Familie sind besorgt darüber, wie er damit zurechtkommt und wie entschlossen er ist, weiterhin juristische Auseinandersetzungen zu führen", erklärt der Insider. Auch die Gerüchte über die Ehekrise verschlimmern diese Annahme.

Harrys Freunde hinterfragen sein Verhalten ebenfalls. "Nach dem zu urteilen, was ich gehört habe, gibt es viele Leute, die wahrhaftig angewidert davon sind, was er getan hat, seitdem er die Königsfamilie verlassen hat", verriet die royale Expertin Rebecca English in der Sendung "Palace Confidental".

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Krönung von König Charles

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de