Prinz Harrys Freunde sind "angewidert" von seinem Verhalten

Damit hat sich Prinz Harry (38) wohl keine Freunde gemacht! Bereits in "Harry & Meghan" hatten der Royal und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert. Den großen Knall gab es jedoch mit den Memoiren des in Ungnade gefallenen Prinzen. Darin erhebt der Rotschopf schwere Vorwürfe gegen einige Mitglieder seiner Familie, welcher er bereits mit seinem Umzug in die USA den Rücken gekehrt hatte. Mit Harrys Verhalten sind seine Freunde gar nicht einverstanden!

"Nach dem zu urteilen, was ich gehört habe, gibt es viele Leute, die wahrhaftig angewidert davon sind, was er getan hat, seitdem er die Königsfamilie verlassen hat", plaudert die royale Expertin Rebecca English in der Sendung "Palace Confidental" aus. Harry habe sich in seiner Heimat einen engen Freundeskreis aufgebaut, welcher sich nun verletzt von seinem Verhalten fühle. Die Korrespondentin fügt hinzu: "Es gibt Leute, die sagen: 'Wir waren immer loyal zu ihm, aber wir haben das Gefühl, dass wir die Loyalität nicht zurückbekommen.'"

Scheinbar ist Harry mit seinem Leben in den USA allerdings nicht zufrieden. "Harry mag das Chaos von Los Angeles nicht", verriet die Journalistin Kinsey Schofield gegenüber GB News vor wenigen Tagen. Meghan dagegen wolle wohl noch näher an Hollywood heran ziehen. "Sie möchte in Hollywood durchstarten und möchte nicht dieselbe Richtung einschlagen, in die Harry gehen will", fügte sie hinzu.

Getty Images Prinz Harry, 2017

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

