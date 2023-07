Ronan Keatings Ehefrau äußert sich nach Tod seines Bruders

Sie trauert um ein geliebtes Familienmitglied. Vergangene Woche war Ronan Keatings (46) Bruder Ciaran Keating nach einem schweren Autounfall ums Leben gekommen: Sein Wagen kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Vor wenigen Tagen wurde der 57-Jährige bereits in seiner Heimat Irland beigesetzt. Bei der Familie des Verstorbenen sitzt der Schmerz tief. Ronans Frau Storm trauert nun mit einem berührenden Post im Netz um ihren Schwager.

Auf Instagram teilt die Australierin ein bewegendes Zitat des Autors Ziarising und macht so deutlich, wie nah ihr Ciarans Verlust geht: "Und sie würde lügen, wenn sie sagen würde, dass sie nicht manchmal an die Momente denkt, die man hätte haben können, und an die Erinnerungen, die man hätte haben sollen." Unter das Zitat setzt Storm ein weißes Herz und den Hashtag Trauer.

Ciarans Beerdigung war für die gesamte Keating-Familie ein besonders harter Tag. Laut Daily Mail trug Ronan nicht nur den Sarg seines Bruders, sondern erwies ihm mit einem emotionalen Song die letzte Ehre. "Du warst unser Freund, wir gehen mit dir bis zum Ende und eines Tages werden wir alle mitsingen, denn dies ist dein Lied", lauten nur einige Zeilen der Ballade.

Instagram / rokeating Ciaran Keating

Getty Images Ronan Keating und seine Frau Storm Keating bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" in London

Getty Images Ronan Keating im November 2017

