31 Millionen Euro: Aaron Rodgers stimmt Gehaltskürzung zu!

Aaron Rodgers (39) lässt sich viel Geld entgehen! Der Amerikaner machte sich einen Namen als Quarterback: Fast 20 Jahre spielte er für die Green Bay Packers in der NFL. 2010 gewann er mit seiner Mannschaft den Superbowl. Ende April wurde dann bekannt, dass der Sportler einen neuen Vertrag bei den New York Jets unterschrieben hat. Für den Teamwechsel nimmt Aaron jetzt offenbar eine krasse Gehaltskürzung in Kauf!

Der neue Quarterback der New York Jets stimmte einem Zweijahresvertrag mit einer Garantie von rund 68 Millionen Euro zu, wie unter anderem NFL Network berichtet. Dem Bericht zufolge seien das jedoch 31 Millionen Euro weniger, als er bei den Green Bay Packers verdient habe. Sein neuer Vertrag laufe vorerst bis zur Saison im nächsten Jahr.

Am Mittwoch äußerte sich Aaron persönlich zu seinem Mannschaftswechsel. "Das Team hat auf wichtige Vertragsbestandteile verzichtet, damit es nur ein Einjahresvertrag wird", erklärte er und fügte hinzu: "Ich bin mir dessen bewusst. Mit meinem Körper oder dem Erfolg, den wir in diesem Jahr haben, kann alles passieren." Weil für ihn der Spaß am Sport im Vordergrund stehe, sehe der NFL-Star den Vertrag nicht wirklich als eine "Ein-Jahres-Sache" an.

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, NFL-Star

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, American-Football-Spieler

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de