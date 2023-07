50. Geburtstag: Kate Beckinsale feiert im sexy Hasenkostüm!

Zu diesem Anlass wirft sich Kate Beckinsale ganz besonders in Schale! Die Schauspielerin hatte ihren großen Durchbruch mit ihrer Rolle im Blockbuster "Pearl Harbor" gehabt und ist seitdem nicht mehr aus der Filmbranche wegzudenken. Nun stand für die Beauty ein ganz besonderer Tag an, denn sie feierte ihren 50. Geburtstag mit einer großen Party – und dafür wählte Kate (50) ein ziemlich gewagtes Häschenkostüm!

Im Netz lässt die Hollywood-Schönheit ihre Fans nun an ihrem Ehrentag teilhaben, den sie mit einer Kostümparty zelebrierte. Ihren durchtrainierten Körper hüllte sie dabei in ein sexy Playboy-Bunny-Outfit, bestehend aus schwarzen Hasenohren und einem hautengen Leder-Body. Den hotten Look rundete sie mit einer zerrissenen Netzstrumpfhose und High Heels mit ultrahohem Plateau ab. "Happy Häschen Birthday", witzelt Kate unter den Schnappschüssen, auf denen sie mit zwei weiteren Freundinnen und ihrem Hund posiert.

Mit ihren sexy Pics beweist Kate mal wieder, dass man ihr ihr Alter überhaupt nicht ansieht. Schon oft wurde deshalb gemunkelt, ob sie an manchen Körperstellen nachgeholfen hat. Doch erst kürzlich wehrte sie ich gegen Gerüchte im Netz. "Kein Fadenlifting, kein Botox, kein Laser, keine Nasenkorrektur, keine Filler. Ich lüge nicht und ich muss es nicht akzeptieren, dass mir Leute Dinge unterstellen, die ich nicht getan habe", stellte sie klar.

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2023

Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit zwei Freundinnen im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de