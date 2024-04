Kate Beckinsale ist nach Wochen aus dem Krankenhaus raus

Kate Beckinsale (50) ist wieder zu Hause! Vor einigen Wochen meldete sich die Schauspielerin bei ihren Fans aus dem Krankenhaus, wo sie bis vor Kurzem noch war. Denn am Mittwoch gab die Britin ein neues Lebenszeichen von sich – und das zeigt sie nicht in der Klinik! Die "Pearl Harbor"-Darstellerin teilte auf ihrem Instagram-Profil eine Fotostrecke, die sie eindeutig in ihren eigenen vier Wänden zeigt. Auf einem der Bilder sitzt Kate mit ihrem Hund auf dem Bett und lächelt dabei. Ihr scheint es also wieder besser zu gehen!

Warum sie eine Klinik aufsuchen und dort für längere Zeit verweilen musste, behält die 50-Jährige allerdings noch für sich. Doch es scheint, als wolle Kate einen Hinweis geben, worunter sie gelitten oder noch zu leiden habe. Auf den Aufnahmen trägt sie ein Shirt mit der Aufschrift "Überlebende von Bauchbeschwerden", was darauf schließen lässt, dass sie Probleme mit ihrem Bauch gehabt habe. Kates Fans freuen sich, die Londonerin so glücklich zu sehen. "Du bist zurück und schaust toll aus, alles Gute", schreibt eine Userin. "Ich bin froh, dass du nicht mehr im Krankenhaus bist", lautet ein anderer Kommentar.

Anfang März hatte sie ihr erstes Bild aus dem Krankenbett im Netz geteilt und ihre Community mit einigen Updates versorgt. Es ist ein schweres Jahr für Kate: Im Januar war ihr geliebter Stiefvater Roy Battersby verstorben, der sich von seinem Schlaganfall nicht mehr erholte und an Krebs erkrankte. Während Roy noch am Leben war, war seine Stieftochter stets an seiner Seite.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im April 2024

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale nach den Golden Globes im Krankenhaus

