BAFTA will Kate Beckinsales Stiefvater (†) Ehrung verweigern

Sie hat kein Verständnis dafür! Kate Beckinsale (50) durchlebt aktuell eine schwere Phase. Die Schauspielerin hatte am Anfang der Woche ihren geliebten Stiefvater Roy Battersby verloren. Er war ein erfolgreicher Serienproduzent, der im Laufe seiner Karriere einige bemerkenserwerte Auszeichnungen erhielt – unter anderem einen BAFTA Award. Im Februar werden die British Academy Film Awards erneut vergeben – doch Roy werde dann wohl nicht einmal in der Erinnerungsliste an Verstorbene erwähnt. Das kränkt Kate zutiefst!

Die "Pearl Habor"-Darstellerin macht ihren Frust in einem Instagram-Post deutlich. Zu einem Foto, auf dem sie mit ihrer Mutter Judy Loe und Roy posiert, der gerade den Filmpreis in der Hand hält, schreibt sie: "Heute teilte mir die BAFTA mit, dass sie nicht garantieren kann, dass er in ihre Ehrung aufgenommen wird, um die Mitglieder der Branche zu ehren, die wir verloren haben..." Sie äußert ihr Unverständnis dafür, dass er es trotz seiner Arbeit, seines Herzens und der Seele anscheinend nicht wert sei, erwähnt zu werden. "Ich bin wie gelähmt, gekränkt und angewidert", fügt Kate hinzu.

In dem Beitrag macht die Beauty auch auf die Gesundheit ihrer Mutter aufmerksam. "Sie hat sich in den letzten sechs Jahren anmutig und leise mit Krebs im vierten Stadium beschäftigt", erwähnt sie. Und nun müsse sich Judy auch noch mit dem Tod ihres Mannes befassen und einer "schrecklich kalten E-Mail" der Acadamy, die diese Info verkündete.

Instagram / katebeckinsale Roy Battersby und Kate Beckinsale im Dezember 2021

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsales Mutter Judy Loe

