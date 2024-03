Kate Beckinsale meldet sich mit neuem Foto aus der Klinik

Kate Beckinsale (50) versetzte ihre Fans vor wenigen Tagen in große Sorge. Die Schauspielerin teilte Fotos aus dem Krankenhaus, auf denen ihr Tränen übers Gesicht strömten. Mit was genau sie zu kämpfen hat, verriet sie nicht. Offenbar durfte sie die Klinik auch noch nicht verlassen. Auf Instagram veröffentlichte die gebürtige Londonerin ein Foto, das sie in ihrem Krankenbett zeigt – allerdings nicht allein, sondern mit ihrer Katze, die sie liebevoll in die Arme schließt. Die kleine weiße Samtpfote durfte sie offenbar besuchen.

Eine Diagnose machte Kate aber auch jetzt nicht öffentlich. Stattdessen postete sie anlässlich des britischen Muttertags am vergangenen Sonntag kryptische Zeilen, in denen sie betont, wie sehr ihr ihre Mutter in schweren Zeiten beisteht. "Danke an alle, die uns lieben und uns unterstützen, wenn es scheiße ist und versuchen, dafür zu sorgen, dass es ein paar Dinge gibt, die es nicht sind. Und dafür, dass sie sich um unsere Hunde kümmern, wenn wir es nicht können und uns dazu bringen, uns an glückliche Dinge zu erinnern, wenn wir es nicht können", hieß es mitunter in ihrem Beitrag.

Kate macht gerade ohnehin eine schwere Zeit durch. Vor zwei Monaten ist ihr Stiefvater Roy im Alter von 87 Jahren gestorben. "Ich habe noch keine Worte.[...] Ich habe für dich gekämpft mit allem, was ich hatte. Oh Roy, es tut mir so leid", schrieb die "Van Helsing"-Darstellerin damals in einem Instagram-Post. Roy hatte nicht nur gegen zwei Krebsarten, sondern auch gegen die Folgen eines Schlaganfalls gekämpft.

Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, 2024

Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de