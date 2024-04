Nach Klinik: Kate Beckinsale geht wieder ins Fitnessstudio!

Kate Beckinsale (50) ist anscheinend auf dem Weg der Besserung! Bis vor wenigen Tagen verbrachte die Schauspielerin mehrere Wochen im Krankenhaus. Was zu dem langen Klinikaufenthalt führte, behält sie bisher für sich. Nun zeigt sie sich wieder voller Lebensenergie und Elan. Auf Instagram teilt die "Pearl Harbor"-Darstellerin mehrere Clips, in denen sie gemeinsam mit einem haarigen Vierbeiner im Fitnessstudio herumturnt und dabei mächtig amüsiert ist. "Also. Früher war Fitness meine Leidenschaft", kommentiert Kate die Videoserie. Ihr pelziger Begleiter scheint sie wohl mächtig von ihrem eigentlichen Vorhaben – dem Sporteln – abzulenken.

Ihre Follower können verstehen, dass sich die 50-Jährige bei so einer zuckersüßen Ablenkung nicht wirklich aufs Sporttreiben konzentrieren kann. "Wer braucht schon ein Training, wenn es einen Hund gibt, mit dem man stattdessen Spaß haben kann?", kommentiert ein User unter dem Beitrag. Viel wichtiger ist es ihren Fans, dass es ihr wieder besser zu gehen scheint. "Ich freue mich sehr, dich außerhalb des Krankenhauses zu sehen. Ich hoffe, du hast viele Gründe zum Schmunzeln und Lachen", heißt es nur in einem der etlichen freudigen Kommentaren bezüglich Kates Rückkehr.

Anfang März dieses Jahres teilte die Schauspielerin das erste Mal ein Bild aus dem Krankenhaus. Sichtlich kraftlos und mit Tränen in den Augen schaute sie auf dem Selfie in die Kamera. Seither gab Kate ihren Fans lediglich Updates in Form von weiteren Fotos aus der Klinik. Doch mittlerweile scheint es wieder bergauf mit Kates Gesundheit zu gehen: Auf den letzten Update-Fotos tauschte sie das Bett im Krankenhaus wieder gegen ihr eigenes ein.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im April 2024

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, 2024

