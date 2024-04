Kate Beckinsale in Sorge: Ihre Mutter hat ein blaues Auge

Kate Beckinsale (50) postete auf Social Media ein Bild ihrer Mutter, das ihre Fans entsetzte. Darauf hat Mama Judy Loe ein angeschwollenes Auge und ein dunkelblaues Veilchen drum herum. Was genau passiert ist, verriet die Schauspielerin nicht. Dafür machte sie aber ihrem Ärger Luft. "Meine Mutter ist verletzt. Alles in mir will einfach nur schreien. Dieses weiche, schöne Gesicht, die Unfairness eines weiteren Schlags, dieses Mal ins Gesicht, in die Hände, ins Knie", schimpfte die "Van Helsing"-Darstellerin. Wie TMZ berichtet, soll Kate auch einen Chatverlauf mit ihrer Mama geteilt haben, in dem diese sich stark zeigt und sich sogar ein wenig über ihr blaues Auge amüsiert. "Niemand ist stärker, niemand macht mir in seiner Zerbrechlichkeit mehr Angst. Bitte pass auf, wenn du kannst", meinte die besorgte Tochter. Der Post wurde mittlerweile gelöscht.

Aktuell müssen sich Fans nicht nur um ihre Mutter, sondern auch um Kate selbst Sorgen machen. Denn Mitte März meldete sich die 50-Jährige unter Tränen aus dem Krankenhaus. "Vielen Dank an diejenigen, die uns lieben und unterstützen, wenn es scheiße ist", hatte sie sich bei Instagram an ihre Fans gewandt. In den vergangenen Wochen teilte sie dann immer wieder Bilder aus der Klinik. Warum sie dort ist, ist nicht bekannt. Es scheint aber ernst zu sein, wenn sie so lange behandelt wird. Dennoch gibt sich Kate gut gelaunt und zeigt sich auf den Fotos mit lustigen Kopfbedeckungen.

Kates Beziehung zu ihren Eltern war eng. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater Richard legten ihr die Schauspielerei in die Wiege, beide hatten in der Branche gearbeitet. Papa Richard verstarb jedoch bereits 1979. 1997 heiratete Mama Judy den britischen Regisseur Roy Battersby. Doch Anfang des Jahres musste Kate überraschend die Golden Globes verlassen, als Roy nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus kam. Nur drei Tage später starb der Filmemacher.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im März 2024

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater

