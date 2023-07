Eigene Entscheidung: Amanda Bynes ist wieder in Psychiatrie!

Die Sorgen um Amanda Bynes (37) reisen einfach nicht ab! Anfang der 2000er war die Schauspielerin der Teeniestar schlechthin gewesen. Mit Filmen wie "She's the Man" an der Seite von Channing Tatum (43) hatte sie begeistert – doch das ist inzwischen Geschichte. Denn Amanda kämpft seit Jahren mit schweren Drogenproblemen und hatte sich deswegen schon mehrmals in Entzug begeben müssen. Erst im Juni hatte sie eine Psychiatrie besucht. Nun wird der einstige TV-Star erneut behandelt!

Wie TMZ berichtet, hat Amanda sich bereits vor einigen Tagen erneut in eine Klinik für psychische Gesundheit begeben. Laut einem Insider habe die 37-Jährige das dieses Mal selbst so entschieden und wolle in dem Zentrum an sich arbeiten. Die Psychiatrie befindet sich in Orange Country – dort soll sie ein höheres Maß an Betreuung bekommen und dürfe zudem auch mit anderen Patienten interagieren. Wie lange sie bleibt, ist unklar.

Im Juni hatte Amanda erneut für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte TMZ berichtet, dass die "Was Mädchen wollen"-Bekanntheit nach einem besorgniserregenden Anruf abgeführt wurde. Daraufhin hatte sie in psychiatrischer Behandlung bleiben müssen.

Instagram / amanda.bynes1986 Amanda Bynes im März 2022

APEX / MEGA Amanda Bynes

P&P / MEGA Amanda Bynes im Jahr 2019

