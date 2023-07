Katharina Eisenblut feiert ersten Geburtstag von Sohn Emilio

Katharina Eisenblut (29) teilt emotionale Fotos! Die einstige DSDS-Kandidatin heiratete im vergangenen Jahr ihren Niko Kronenbitter. Kurz vor ihrer Traumhochzeit im engen familiären Kreis erblickte Söhnchen Emilio das Licht der Welt. Dieses bewegende Ereignis ist nun schon ein Jahr her. Zu diesem besonderen Ereignis teilt die Beauty ein paar Schnappschüsse von ihrem Kleinen und richtet rührende Worte an ihren Sohn.

"Heute ist der große Tag, du wirst ein Jahr alt. Ich bin so unendlich stolz auf dich, mein kleiner Engel. Ich bin zu Tränen gerührt, wenn ich daran denke, dass die Zeit so schnell vergeht", schreibt die Sängerin zu den Fotos auf Instagram. "Heute vor einem Jahr lag ich 16 Stunden in den Wehen und hatte mein erstes Date mit dir. Dieser Moment, als ich dich das erste mal sah, war unglaublich", erinnert sich die Brünette und schwärmt zudem: "Wir danken dir, dass es dich gibt, denn ohne dich wären wir nur Niko und Katharina und mit dir sind wir eine Familie."

Zuletzt häuften sich Krisengerüchte bei den Turteltauben. Katharina löschte alle gemeinsamen Pärchenfotos mit ihrem Niko. Sie stellte sogar eine eindeutige Frage an ihre Fans: "Kennt jemand von euch jemanden, der in München eine möblierte Wohnung zu vermieten hat? Ab sofort?" Doch mittlerweile sind die Bilder wieder in ihrem Profil zu sehen.

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut im November 2021

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, ehemalige DSDS-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de