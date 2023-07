Lästern: Oli Pocher nervös bei Begegnung mit Katja Krasavice

Er kann wohl nur gut austeilen… Während der diesjährigen Staffel von DSDS hatte Chefjuror Dieter Bohlen (69) für einen ordentlichen Skandal gesorgt: Er hatte die Kandidatin und Reality-Sternchen Jill Lange (22) sexistisch beleidigt. Dafür bekam er nicht nur viel Gegenwind von den Zuschauern, auch Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) wollte das so nicht stehen lassen und veröffentlichte sogar einen Diss-Track. Daraufhin ließ sich Oliver Pocher (45) nicht lumpen und teilte gegen die Rapperin aus. Bei einer persönlichen Begegnung mit Katja schien Oli dann jedoch der Mut verlassen zu haben!

In ihrem Podcast "Queen of Bitches" berichtet die "Dicke Lippen"-Interpretin nun von einem Besuch in einem Nobelrestaurant – wo sie auf Oli und seine Frau Amira trag. "Dann kommt er, ich gucke ihn an, sodass er mir nicht aus dem Weg gehen kann. Und er so: 'Hi, hi, hi.' Der war so meganervös und das war so komisch. Er hat so gestottert, der war so ängstlich", erzählt Katja. Aus den Worten des Comedians mache sie sich aber nicht viel – er sei nur einer von vielen, die im Netz über sie reden. "Wenn ich ihn in echt treffe, ist er eine kleine Maus", äußert die Blondine.

Nach dem Release von Katjas Song gegen Dieter gab der Blondschopf in seinem Podcast "Die Pochers!" seine Meinung ab. Oli bezeichnete den Track als "übertrieben" und nahm auch später kein Blatt vor den Mund: "Als wenn sie die Herausgeberin von der 'Emma' [Anm. d. Red.: feministische Zeitschrift] gewesen ist."

