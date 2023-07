Meniskus-Riss: Steff Jerkel musste sich operieren lassen

Ein kleiner Niederschlag für Steph Jerkel (53). Der Goodbye Deutschland-Star hat sich erst im vergangenen Jahr nach 20 Jahren von seiner Frau Peggy Jerofke getrennt. Die beiden pflegen aber noch ein gutes Verhältnis zueinander – und schlafen sogar noch im selben Bett zusammen! Nun ist der Mallorca-Auswanderer wohl auch auf Peggys Hilfe angewiesen: Steff hat sich einen Meniskus-Riss zugezogen und wurde operiert.

"Das ist bei einem Geländelauf passiert", erklärt Steff gegenüber Mallorca Zeitung. "Ich wollte über einen Graben springen und bin danach falsch aufgekommen. Dabei habe ich mir das Knie verdreht", führt er weiter aus. Am 26. Juli sei der 53-Jährige dann operiert worden. Peggy und die gemeinsame Tochter Josephine kümmern sich seitdem liebevoll um Steff.

Erst vor wenigen Wochen hatten die Gerüchte den Umlauf gemacht, dass Peggy schon wieder einen neuen Partner an ihrer Seite hat. Unter anderem hatte auch Steff das behauptet. Doch die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin verneinte das später in der Show "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit": "Ich kann hier jetzt offiziell sagen: Es ist nicht so."

Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel und Peggy Jerofke, Sommerhaus-Teilnehmer

Instagram / steff.jerkel Stephan Jerkel im August 2020

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter

