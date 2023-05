Trotz Trennung: Peggy Jerofke und Steff teilen sich ein Bett

Gehen Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (53) etwa wieder auf Tuchfühlung? Zwanzig Jahre lang ging das Goodbye Deutschland-Traumpaar gemeinsam durchs Leben. Umso schockierender war es für die Fans, als die Kult-Auswanderer im November 2022 ihre Trennung bekannt gaben. Für ihre gemeinsame Tochter verbringen die Ex-Partner dennoch weiterhin Zeit zusammen. Auf einem gemeinsamen Familienurlaub in Bangkok teilten sich Peggy und Steff jetzt ein Bett und sorgten damit für Verwirrung.

"Wir sind getrennt, aber trotz alledem haben wir ein Zimmer. Also ich glaube, wir sind beide erwachsen genug, um in einem Bett schlafen zu können", erklärte Peggy bei Goodbye Deutschland. Außerdem sei sich die Mutter sicher, dass Tochter Josefine lieber mit beiden Eltern in einem Bett schlafe. Steff stimmte seiner Ex-Partnerin zu: "Da wird auch nichts passieren. Außerdem liegt Josi ja auch noch zwischen uns."

Ein Liebescomeback sei für das ehemalige Traumpaar dennoch nicht ausgeschlossen. Dafür müssten sich die beiden jedoch vorerst beruflich voneinander trennen. Den Grund dafür erläuterte Steff: "Eigentlich ist der Streit bei uns nur wegen der Arbeit. Immer schon. Deswegen habe ich ja gesagt, dass ich auf jeden Fall dieses beruflich Getrennte will."

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter

Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel und Peggy Jerofke

MG RTL D / 99 pro Media Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter Josephine

