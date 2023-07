Wohnt in L.A.: Wird das zum Problem für Bachelorette-Markus?

Ist es ein Hindernis für die Liebe? In der Datingshow Die Bachelorette darf dieses Jahr die Influencerin Jennifer Saro nach ihrem ganz großen Glück suchen. Sie datet Woche für Woche verschiedene Männer, um am Ende den Richtigen für sich zu finden. In Folge drei stieß ein neuer Kandidat überraschenderweise dazu: Markus Kathrein. Er studiert Schauspiel in Los Angeles. Könnte die Distanz zu Jenny, die in Berlin lebt, ein Problem werden?

Im Interview mit Promiflash schätzt er selbst die Situation ein und betont: Es könnte zu einem größeren Thema werden! "Da mein Hauptwohnsitz in naher Zukunft allerdings Deutschland sein wird und ich dann nur einige Monate pro Jahr in L.A. sein werde, könnte es sogar ein Vorteil sein. Was meinen Wohnort in Deutschland betrifft, bin ich nämlich flexibel, was bestimmt nicht jeder ist", führt Markus aus.

Vielleicht legt er sich aber auch trotz Distanz ganz besonders ins Zeug. Denn er scheint hin und weg von Jenny zu sein. "Die mag Action, sie hat Feuer, das hat mich beeindruckt, da ich selbst lebensfroh bin", lacht er im weiteren Gespräch mit Promiflash. Ihren bayerischen Dialekt scheint er auch ganz süß zu finden.

