Gefühlschaos: Bachelorette Jenny weint vor Nacht der Rosen

Die Zeit als Die Bachelorette ist nicht immer so einfach! Jennifer Saro darf sich in diesem Jahr auf die Suche nach der großen Liebe machen. Während der heutigen Folge kam es auch schon zu einigen emotionalen Momenten – beispielsweise dem ersten Kuss! Dennoch hat die Influencerin es nicht immer so leicht: Kurz vor der Nacht der Rosen bricht das Gefühlschaos in ihr aus und Jenny muss weinen!

"Ich bin Mama, aber ich bin jetzt auch Bachelorette und habe gerade nicht die Zeit, die ich sonst habe mit meinem Sohn", gibt sie im Einzelinterview zu. Nach dem Gruppendate mit einigen Männern bricht sie dann in Tränen aus. "Ich vermisse meinen Sohn. Ich vermisse es, ihn jeden Tag ins Bett zu bringen. Ich fühle mich gerade nicht wie seine Mama", schluchzt Jenny. "Ich weiß, dass ich gerade schöne Sachen erlebe, ich kann es manchmal auch genießen – aber jetzt gerade eben nicht, weil ich einfach gerne neben meinem Sohn liegen würde", gibt sie zu.

Auch am nächsten Tag haben sich Jennys Gefühle noch nicht wirklich verändert. "Ich habe aber heute schon ganz viel Zeit mit ihm verbracht und das hat mir auch so ein bisschen Kraft gegeben", berichtet sie. Für die kommende Nacht der Rosen hat sie auch schon einen Plan: "Ich bin ein Riesen-Fan von ehrlich und direkt sein und ich werde nicht vorspielen, dass es mir gut geht, wenn es mir nicht gut geht."

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Anzeige

Die Bachelorette, RTL+ Jennifer Saro und Jesaia bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro mit ihrem Sohn

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro mit ihrem Sohn und ihrer Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de