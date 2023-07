Bob Geldof erhielt Nachrichten von Sinéad O'Connor (†56)

Bob Geldof (71) stand in Kontakt mit Sinéad O'Connor. Vor wenigen Tagen starb die "Nothing Compares 2 U"-Interpretin im Alter von 56 Jahren. Das Leben der Musikikone war von zahlreichen Schicksalsschlägen geprägt: Sie war als Kind von ihrer Mutter körperlich misshandelt worden, im Januar 2022 nahm sich ihr 17-jähriger Sohn Shane das Leben. Nach den traurigen Nachrichten über Sinéads Tod nahmen viele Prominente mit emotionalen Worten Abschied. So auch Bob, der vor ihrem Tod noch Nachrichten von Sinéad erhalten hatte.

Wie Mirror berichtet, soll der "I Don't Like Mondays"-Interpret dem Publikum eines Festivals in Irland erzählt haben, dass er wenige Wochen vor dem Tod der Sängerin noch in Kontakt mit ihr stand. "Viele, viele Male war Sinéad von einer schrecklichen Einsamkeit und einer schrecklichen Verzweiflung erfüllt. Sie war eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben bis vor ein paar Wochen miteinander gesprochen", sagte der 71-Jährige. Er erinnert sich öffentlich an seine Freundin zurück: "Einige ihrer Texte waren voller Verzweiflung und Kummer und einige waren ekstatisch glücklich. So war sie eben."

Kurz vor ihrem Tod habe sich die Musikerin sehr unwohl gefühlt – sie hatte mit einem Stalker zu kämpfen. "Es gibt einen Stalker. Weiblich. Gewalttätig. Nochmals: Lasst euch niemals mit jemandem ein, der behauptet, mich zu kennen, ohne mein Management zu fragen", machte sie gut zwei Wochen vor ihrem Ableben in einem Twitter-Video deutlich.

Getty Images Bob Geldof, Rockmusiker

Getty Images Sinéad O'Connor

Getty Images Sängerin Sinéad O'Connor

