Liam Payne mit Band-Aid-40-Song im britischen Radio geehrt

Bob Geldof (73) hat am Montag in einer emotionalen Ansprache auf BBC Radio 2 dem verstorbenen Sänger Liam Payne (✝31) Tribut gezollt, als die neueste Version der legendären Band-Aid-Single "Do They Know It's Christmas?" erstmals gespielt wurde. Die Neuauflage des ikonischen Charity-Tracks, entstanden anlässlich des 40. Jubiläums des Songs, enthält auch ein spezielles Video und wurde mit den Stimmen vieler großer Musikstars neu aufgenommen. Liam, einst Mitglied der Band One Direction, ist in dieser Version ebenfalls zu hören. Der Musiker war am 16. Oktober in Buenos Aires nach einem Sturz von einem Hotelbalkon verstorben und wurde vergangene Woche beigesetzt.

In der Sendung zeigte sich Bob besonders gerührt, als er Liams Stimme im Remix hörte. Er meinte, dass der Sänger durch die Musik weiterhin bei ihnen sei und "lebendig mit seinen Freunden" für eine gute Sache kämpfe. "Ich meine, es ist ein Kunstwerk – sind die Stimmen nicht unglaublich? Ich denke, es ist eine der großartigsten Produktionen, die jemals im britischen Rock'n'Roll gemacht wurden", führte der Musikstar aus. Der neue Mix zeigt eine beeindruckende Besetzung, darunter sowohl junge als auch etablierte Künstler wie Ed Sheeran (33), Harry Styles (30) und Bono (64).

Hinter den Kulissen der Veröffentlichung gab es jedoch Aufregung: Ed Sheeran, der in der 2014-Version des Songs dabei war, äußerte via Instagram, dass er keine Erlaubnis für die Verwendung seiner Stimme erteilt hätte und im Nachhinein dagegen sei. Er kritisierte, dass dieser Song schädliche Stereotypen reproduziere und eine falsche Botschaft vermitteln würde. "Ein Jahrzehnt später hat sich mein Verständnis des Narrativs [des Songs] geändert", stellte der "Shape Of You"-Interpret nun klar.

Bob Geldof, Musiker

Ed Sheeran bei der Met Gala 2024

