Khloé Kardashians Bindung zu Tatum ist "stärker geworden"

Sie ist im Mama-Talk. Im vergangenen Jahr erblickte das zweite Kind von Khloé Kardashian (39) und Tristan Thompson (32) das Licht der Welt. Der kleine Tatum wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Seitdem spricht die TV-Persönlichkeit davon, dass sie zu ihrem Sohn eine andere Bindung als zu ihrer leiblichen Tochter spürt. Das scheint sich inzwischen jedoch geändert haben: Denn die anfänglichen Herausforderungen mit Tatum sollen einfacher geworden sein.

In der finalen Folge der dritten Staffel von The Kardashians blickt die 39-Jährige auf die vergangenen Wochen zurück und feiert die Fortschritte, die sie mit dem Kleinen gemacht hat. "Die Bindung zu Tatum ist definitiv stärker geworden", stellt Khloé klar, nachdem sie einige der Probleme preisgegeben hatte, mit denen sie in den ersten Monaten zu kämpfen hatte.

Erst kürzlich verriet eine Expertin gegenüber Mirror Tipps, um eine Leihmutterschaft einfacher zu machen. "Einen großartigen Partner und ein Netzwerk zu haben, vor allem von Leuten, die den gleichen Prozess durchlaufen haben, hilft definitiv", erklärte sie. Die Expertin betonte außerdem, dass es mutig von Khloé sei, über ihre Bindungsprobleme zu reden.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Sohn im Mai 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Söhnchen Tatum

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Söhnchen Tatum

