"Euphoria"-Star Angus Cloud ist mit nur 25 Jahren gestorben!

Traurige Nachrichten für alle Fans der Serie Euphoria! Am Montag wird bekannt, dass der beliebte Darsteller Angus Cloud (✝25) verstorben ist. In einem emotionalen Statement verkündete seine Familie gegenüber TMZ die niederschmetternden News: "Schweren Herzens mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes für uns alle." Die genaue Todesursache des 25-Jährigen ist bisher nicht bekannt – seine Mutter hatte aber in dem Notruf erwähnt, dass es sich um eine "mögliche Überdosis" handeln könnte.

