Ist Chethrin Schulzes Beziehung seit Schwangerschaft anders?

Hat Chethrin Schulzes (31) Schwangerschaft Auswirkungen auf ihre Beziehung? Die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr Partner erwarten aktuell ein Baby. Für ihren Liebsten, den sie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält, ist es nicht das erste Kind – sein Nachwuchs freut sich bereits riesig auf das Geschwisterchen. Auch Chethrin wirkt von ihrer Schwangerschaft immer noch überwältigt. Machen sich die anderen Umstände in ihrer Partnerschaft bemerkbar?

In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass ihre Beziehung nach wie vor einfach wunderbar sei: "Ich darf meine Schwangerschaft mit der Liebe meines Lebens genießen und habe jemanden an meiner Seite, der mir ganz viel Liebe, Vertrauen, Selbstbewusstsein und Kraft in dieser aufregenden Zeit schenkt." Sie könne sich keine andere Person an ihrer Seite vorstellen. "Das Karma und mein Schicksal haben mir den Menschen geschickt, den ich verdiene – den besten", betonte die Leipzigerin.

Chethrins Freund rede jeden Abend mit ihrem Bauch und gebe ihm jeden Abend einen Gute-Nacht-Kuss sowie jeden Morgen einen Guten-Morgen-Kuss. "Ich suche seine Fehler immer noch, aber ich werde nicht fündig", scherzte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin über ihren Liebsten.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Juli 2023 in Berlin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

