Zu viel Alkohol: Cardi B hat Offset wohl doch nicht betrogen

Offset (31) rudert zurück! Seit 2017 sind Cardi B (30) und der Rapper nun schon verheiratet – gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Doch ihre Beziehung scheint schon etwas länger nicht mehr so rosig wie in der Anfangsphase zu sein. Erst kürzlich unterstellte der zweifache Vater seiner Frau, ihn betrogen zu haben. Jetzt dementiert Offset den Vorwurf und gibt einem Alkoholrausch die Schuld an seiner Unterstellung.

Der Rapper gibt im Podcast "Way Up" mit Angela Yee zu, in der Nacht der Auseinandersetzung ein bisschen übertrieben zu haben. Seine Vorwürfe waren wohl das "Ergebnis von zu viel Alkohol". Seine Fans möchte der 31-Jährige wissen lassen, dass er eine "glückliche Frau" hat und ein "glückliches Leben" führt. Für Offset steht jedenfalls fest: Hätte seine Ehefrau ihn wirklich betrogen, würde er dennoch auf ihrer Seite stehen.

Doch warum hat Offset die Anschuldigung nicht schon vorher zurückgezogen? Er erklärte, dass er das nicht für nötig hielt, da er den Post gelöscht hatte. "Am Ende des Tages wissen diese Leute nicht wirklich, was mit uns los ist. Sie greifen immer an. Das sind dann immer direkte Lügen. Sie greifen uns einfach an", fügt der Songwriter hinzu.

Getty Images Offset und Cardi B im Juli 2023

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset im Juni 2021

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset, 2021

