Ehekrise ade? Cardi B und Offset turteln auf Modenschau

Haben sie sich versöhnt? Seit 2017 ist Cardi B (30) mit ihrem Kollegen Offset (31) verheiratet. Ein Jahr später wurden die beiden erstmals Eltern einer Tochter namens Kulture Kiari Cephus (4). 2022 erblickte dann Sohnemann Wave das Licht der Welt. In den vergangenen Wochen sah es allerdings so aus, als würde es in der Ehe der beiden Rapper kriseln. Offset hatte seiner Frau vorgeworfen, ihn betrogen zu haben. Ist das Thema nun vom Tisch? Cardi und Offset besuchten ein Event zusammen!

Am Mittwoch zeigten sich die beiden zusammen auf der Balenciaga-Modenschau in Paris. Von einer Krise zwischen Cardi und Offset fehlte in der Stadt der Liebe jede Spur. Stattdessen posierten sie sogar Händchen haltend im Blitzlichtgewitter der Paparazzi und wirkten megahappy zusammen. Ist zwischen ihnen wieder alles gut?

Dass es zwischen den beiden kriselt, hatten Cardi und Offset selbst im Netz befeuert. Der 31-Jährige hatte der Mutter seiner zwei Kinder heftige Vorwürfe gemacht, die diese nicht unkommentiert gelassen hatte. "Zuallererst möchte ich sagen, dass du mich nicht für all die Dinge beschuldigen kannst, von denen du weißt, dass du sie begangen hast", hatte die "I Like It"-Interpretin auf Twitter gekontert.

Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset bei der Balenciaga Show in Paris

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und ihr Mann Offset

Anzeige

Getty Images Cardi B im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de