Auftritt bei Silbereisen: So war es für Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger (36) konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Vor einem Monat hat die Kultblondine ihren ersten eigenen Song "So Bin Ich Und So Bleibe Ich" veröffentlicht. Nur kurze Zeit später flatterte bereits eine Einladung zu Florian Silbereisens (41) Schlagershow rein. Die Vorbereitungen für ihren ersten Auftritt waren für den TV-Star schon ziemlich aufwühlend. Jetzt war es endlich so weit: Dani gab ihr Debüt als Sängerin auf der großen Bühne. Doch wie empfand Daniela ihren ersten Auftritt?

"Das klingt immer so arrogant, aber ich habe das wirklich toll gemacht", erzählt die 36-Jährige stolz in ihrer Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca". Doch zu Beginn ihres Auftritts habe sie ziemlich mit ihrer Nervosität zu kämpfen gehabt. "Ich stand da oben und dachte nur: 'Bitte holt mich hie irgendwer runter'", erinnert sich Daniela. Doch im Laufe des Songs habe sie immer mehr Spaß gehabt.

Aber nicht nur Dani blickt positiv auf ihre Performance zurück. Auch das Publikum schien ziemlich begeistert. Doch am wichtigsten ist für die Blondine die Meinung ihrer Tochter. "Am meisten hat mich berührt, dass die Sophia das toll fand. Ich wollte mein Kind einfach nur stolz machen", betont der TV-Star.

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger in München im November 2019

Anzeige

42487664 Daniela Katzenberger bei der Show von Florian Silbereisen

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de