So aufgeregt war Daniela Katzenberger vor erstem Auftritt

Daniela Katzenberger (36) hat ganz schön Lampenfieber. Die Kultblondine hatte schon vor zehn Jahren einen Fuß in die Musikbranche gesetzt. Damals veröffentlichte sie den Song "Nothing's Gonna Stop Me Now". Gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (55) wagte sie sich nun erneut ins Tonstudio. Mit ihrem neuen Song "So Bin Ich Und So Bleibe Ich" möchte die Katze jetzt so richtig durchstarten. So aufgeregt war Daniela vor ihrem ersten Live-Auftritt vor Publikum.

"Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht schaffe. Ich habe das Gefühl, dass ich wie ein Unfall wirke, sodass sich die Leute denken, was macht die denn jetzt", gibt die Mama vor ihrem ersten Auftritt in Florian Silbereisens (41) Show "Schlagerboom Open Air" offen zu. "Ich bin so aufgeregt, ich habe Durchfall und dann bekomme ich auch noch meine Tage. Es kommt wieder aus allen Löchern", sagt sie zu ihrem Produzenten vor der Probe.

Für ihren ersten Auftritt hat sich die 36-Jährige noch mal richtig in Form gebracht. Ihr geplantes Outfit passte ihr vor wenigen Wochen nämlich noch nicht – ihre Jeans war ihr zu klein. Doch vor dem Auftritt saß die Hose wie angegossen. Lucas war total erleichtert und freute sich für seine Ehefrau: "Mega, freut mich echt. Jetzt kann es nur noch super werden."

