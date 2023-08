Nach Trennung: Sofia Vergara überlässt Ex Joe ihren Hund

Sofia Vergara (51) und Joe Manganiello (46) haben sich geeinigt. Bereits vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass die beiden Schauspieler ihre Beziehung beendet haben. Inzwischen ist auch die Scheidung in vollem Gange. Im Rahmen dieser muss unter anderem geregelt werden, wer von ihnen das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Hund bekommt. Wie ein Insider jetzt verrät, habe Sofia ihren Vierbeiner Ex Joe überlassen.

"Nicht in einer Million Jahren würde sich Joe von seinem Hund Bubbles trennen und Sofia ist sich dessen bewusst. Joe sagte, dass Sofia so gnädig war, und Joe Bubbles nach der Trennung überlassen hat", verrät die Quelle im Interview mit Daily Mail. Zudem fügt der Informant hinzu, dass keiner der beiden auf Streit und Rache aus sei. "Sofia liebt Bubbles und will, dass sie glücklich ist, was auch der Grund dafür ist, dass sie Joe das Sorgerecht überlässt", betont er.

Auch in anderen Angelegenheiten soll sich das Ex-Paar ziemlich einig sein. So wollen Joe und Sofia laut Berichten von People, dass der Ehevertrag eingehalten wird und jeder sein persönliches Vermögen und die Einkünfte, die er vor und während der Ehe bezogen hat, behalten darf. Dazu gehöre auch ihr Schmuck sowie Kunstwerke.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit ihrem Hund Bubbles

Instagram / joemanganiello Joe Manganiello mit seinem Hund Bubbles

Instagram / joemanganiello Joe Manganiello und Sofia Vergara mit ihrem Hund Bubbles

