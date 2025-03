Oben ohne: Sofía Vergara postet zwei heiße Throwback-Fotos

Sofía Vergara (52) hat ein ganz besonderes Schmankerl für ihre rund 35 Millionen Instagram-Follower. Auf dem Onlineportal veröffentlicht die Schauspielerin gleich zwei Fotos, auf denen sie viel Haut zeigt – ein Oberteil trägt die gebürtige Kolumbianerin dabei nicht. Während sie auf einem Foto verführerisch in die Kamera schaut, rekelt sich die Filmproduzentin auf dem zweiten Bild am Sandstrand und hat nur ein Bikini-Höschen an. Die Schnappschüsse stellen ein Throwback aus den 90er-Jahren dar – damals startete sie in Lateinamerika als Model durch.

Bei ihren Fans kommen die heißen Aufnahmen allem Anschein nach hervorragend an. Neben fast 500.000 Likes häufen sich zahlreiche Kommentare ihrer Bewunderer zu dem Beitrag. "Sie wird für immer wunderschön und sexy sein", lautet es beispielsweise oder heißt: "Die schönste Frau, die jemals auf dieser Erde existieren wird!" Außerdem lässt Model Alessandra Ambrosio (43) einen Gruß da – und zwar in Form eines Meerjungfrauen-Emojis.

Sofía erregte erstmals öffentliches Aufsehen, als sie vor rund 30 Jahren in einem Werbespot für Pepsi mitwirkte. Ihren großen Durchbruch hatte die America's Got Talent-Jurorin durch ihre Rolle in der Komödie "Jede Menge Ärger". Es folgten zahlreiche Auftritte in diversen Serien und Filmen. Außerdem ist Sofía Model sowie Produzentin und mittlerweile ein bekanntes Gesicht in Hollywood. Heute zählt die Medienpersönlichkeit Berühmtheiten wie Heidi Klum (51) zu ihrem engeren Freundeskreis.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im Dezember 2024

Getty Images Sofía Vergara and Heidi Klum, September 2024

