"So dankbar für diesen Mann": Amanza Smith ist vergeben!

Amanza Smith ist wieder vergeben! Der Selling Sunset-Star hat eine ziemlich turbulente Ehe hinter sich. Bis 2012 war die TV-Persönlichkeit mit dem NFL-Spieler Ralph Brown zusammen. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, um deren Sorgerecht sie lange kämpfen musste. 2019 ist der Sportler dann plötzlich verschwunden. Doch inzwischen läuft es für Amanza in Sachen Liebe wieder besser – sie hat einen neuen Freund!

Auf Instagram veröffentlichte die Dekorateurin ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie und ihre Begleitung einen Tag am Strand genießen und genüsslich aus einer Kokosnuss schlürfen. Dann gibt Amanza dem Mann an ihrer Seite einen Kuss. "Als ich dich am meisten gebraucht habe, warst du da. Liebe kommt, wenn man am wenigsten damit rechnet. Ich bin so dankbar für diesen Mann", schwärmte die Immobilienmaklerin.

Für gewöhnlich hält Amanza ihr Liebesleben weitestgehend privat. "Ich möchte sichergehen, dass wir, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, zu 100 Prozent sicher sind, dass niemand die Energie beeinflussen kann", hatte sie in Bezug auf eine frühere Beziehung gegenüber People erzählt.

Getty Images Amanza Smith im Mai 2022

Instagram / amanzasmith Amanza Smith und ihr neuer Freund

Getty Images Amanza Smith, Immobilienmaklerin

