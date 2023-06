"Große Schmerzen": Amanza Smith äußert sich zu ihrem Zustand

Amanza Smith muss eine schwere Zeit durchmachen. Bereits seit der zweiten Staffel der erfolgreichen Netflix-Show Selling Sunset ist die toughe Immobilienmaklerin im TV zu sehen. Vor wenigen Tagen teilte die US-Amerikanerin allerdings besorgniserregende News mit ihren Fans: Sie liegt aufgrund einer Blutinfektion, die sich in ihrer Wirbelsäule ausbreitete, seit fast zwei Wochen im Krankenhaus. Nun meldet sich Amanza aus der Klinik!

In ihrer Instagram-Story teilt die 46-Jährige ein kurzes Update aus dem Krankenbett. "Ich habe große Schmerzen", schildert sie ihren Followern. Doch die Schmerzmittel schlagen gut an und helfen ihr sehr. Amanza könne sogar selbst aufstehen "und die Toilette besuchen". Trotzdem habe sie noch eine weitere Infektion an der Wirbelsäule, die operativ entfernt werden müsste. Die OP sei aber so riskant, dass die Ärzte erst versuchen wollen, die Stelle mit Medikamenten zu behandeln.

In dieser schwierigen Zeit wird Amanza unter anderem von ihren Chefs unterstützt. Jason (46) und Brett Oppenheim (46) besuchten die Immobilienberaterin kürzlich in der Klinik. Von ihrem Besuch postete Jason auch einen Schnappschuss, auf dem die beiden am Bett ihrer Mitarbeiterin sitzen. "Schickt dieser Frau ein bisschen Liebe", schrieb der Unternehmer in seiner Instagram-Story.

"Selling Sunset"-Star Amanza Smith im März 2022

Amanza Smith im Juni 2023

Jason und Brett Oppenheim mit Amanza Smith

