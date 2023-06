Die Oppenheim-Brüder besuchen Amanza Smith im Krankenhaus

Jason Oppenheim (46) und Brett Oppenheim (46) unterstützen Amanza Smith auch in schweren Zeiten. Eigentlich kennt man die Selling Sunset-Darstellerin als wahre Powerfrau, die kaum etwas umhauen kann. Doch am Sonntag hatte Amanza bekannt gegeben, aufgrund einer Blutinfektion und starker Rückenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden zu sein. Doch die Brünette scheint auf die Unterstützung ihrer Chefs zählen zu können: Denn Jason und Brett besuchten sie jetzt im Krankenhaus.

In seiner Instagram-Story teilte Jason einen Schnappschuss aus dem Krankenzimmer. Darauf sitzen die Zwillingsbrüder nah an Amanzas Bett, während sie sich auszuruhen scheint. "Schickt dieser Frau ein bisschen Liebe", schrieb der Unternehmer auf dem Bild. Auch Co-Star Mary Fitzgerald (42) besuchte die zweifache Mutter. "Es ist wirklich schwer, ein Foto zu machen, wenn man den Rücken nicht bewegen kann", erklärte Amanza in ihrer Story.

Via Instagram hatte die 46-Jährige ihren Fans vor einigen Tagen erklärt, dass sie seit Langem unter starken Rückenschmerzen leide. "Es stellte sich heraus, dass ich eine Infektion im Blut hatte, die dazu geführt hatte", plauderte Amanza aus. Diese habe sich auch auf die Knochen ihrer Wirbelsäule ausgebreitet, was man auch als Osteomyelitis bezeichnet.

Instagram / amanzasmith "Selling Sunset"-Star Amanza Smith im März 2022

Instagram / brettoppenheim Jason und Brett Oppenheim, Chrishell Stause, Emma Hernan, Mary Fitzgerald, Amanza Smith und Davina

Instagram / amanzasmith Amanza Smith im Juni 2023

