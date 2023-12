"Selling Sunset"-Star Amanza Smith posiert im Nackt-Look!

Amanza Smith zeigt Haut! Bekannt wurde sie durch die Netflix-Show Selling Sunset. Dort wird sie bei ihrer Tätigkeit als Immobilienmaklerin für Luxusvillen von Kameras begleitet. In der Reality-TV-Serie begeistert die US-Amerikanerin nicht nur mit ihrem Gespür für millionenschwere Anwesen – die Beauty zeigt stets, dass sie einen guten Riecher in Sachen Mode hat. Bei einer Fete flashte Amanza in einem durchsichtigen Kleid und ließ sehr tief blicken!

Am Dienstag feierte die 47-Jährige nämlich ihren Geburtstag – die Party versprach viel Glamour. Kein Wunder, dass Amanza sich aus diesem Anlass in Schale schmiss und alle Blicke auf sich zog: Denn die Fernsehpersönlichkeit erschien in einem bodenlangen, durchsichtigen Netzkleid. Die sexy Robe bedeckte nur das Nötigste, denn Amanza trug darunter nur einen schwarzen String und Nippelpads.

Ob ihr neuer Freund auch auf der Party war? Denn im August hatte Amanza verraten, dass sie wieder vergeben ist. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie einen Clip, in dem sie ihren neuen Partner vorstellte: "Als ich dich am meisten gebraucht habe, warst du da. Liebe kommt, wenn man am wenigsten damit rechnet. Ich bin so dankbar für diesen Mann."

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause mit Amanza Smith auf der Geburtstagsparty

Anzeige

Getty Images Amanza Smith bei ihrer Geburtstagsparty, Dezember 2023

Anzeige

Instagram / amanzasmith Amanza Smith im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de