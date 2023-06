"Perfekt": Amanza Smith total zufrieden mit Wirbelsäulen-OP

Amanza Smith gibt ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. Vor einigen Tagen hatte die Selling Sunset-Bekanntheit ihren Fans mitgeteilt, dass sie aufgrund einer Blutinfektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Diese sei so schlimm gewesen, dass sie sich in ihre Wirbelsäule ausgebreitet und Schäden verursacht hatte. Am Wochenende unterzog sich die Immobilienmaklerin daher zum zweiten Mal einer Operation. Jetzt meldet sich Amanza bei ihren Fans und berichtet von der OP.

"Die Operation ist besser verlaufen, als sie überhaupt hätte verlaufen können", teilt der TV-Star auf Instagram mit. Zudem berichtet Amanza, dass die Ärzte ihre Infektion erfolgreich behandeln konnten und somit eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Die OP war laut der Immobilienmaklerin "absolut perfekt" und sie sei sehr dankbar dafür.

Doch auch wenn die Operation gut verlaufen sei und Amanza zufrieden, habe sie mit den Nebenwirkungen zu kämpfen. "Ich habe starke Schmerzen", teilt sie ihren Fans mit. Auch die Schmerzmittel, die sie bekomme, würden nicht viel daran ändern. "Ich werde das durchstehen", zeigt sie sich jedoch positiv.

Getty Images Amanza Smith im Mai 2022

Getty Images Amanza Smith, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Instagram / amanzasmith Amanza Smith im Juni 2023

