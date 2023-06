Nach Blutinfektion: Amanza Smith unterzieht sich zweiter OP

Amanza Smith muss momentan so einiges durchmachen. Vor einigen Tagen teilte die Selling Sunset-Bekanntheit ihren Fans mit, dass sie im Krankenhaus liegt. Die US-Amerikanerin hatte eine schlimme Blutinfektion, die sich unter anderem in ihrer Wirbelsäule ausbreitete und starke Schäden verursachte. Deshalb musste sie bereits einmal operiert werden. Doch erholen kann sich noch nicht: Amanza steht eine weitere Rücken-OP kurz bevor.

"Ich werde in den nächsten Stunden zum zweiten Mal operiert", berichtet die 46-Jährige über Instagram. Ein Teil ihrer Wirbelsäule habe sich aufgrund der Blutinfektion zersetzt, was nun behoben werden soll: "Ich werde einen neuen Wirbel und ein paar Schrauben und Stäbe in meine Wirbelsäule bekommen, um zu ersetzen, was von den Bakterien zerfressen wurde." Amanza sei guter Dinge, dass sie in drei bis vier Monaten wieder "100 Prozent gesund sein werde."

Die Beauty will sich von der aktuell sehr belastenden Zeit aber nicht unterkriegen lassen. "Das Leben ist eine Reise. Dies ist nur ein weiterer Teil meiner bereits sehr farbenfrohen Geschichte", erklärt sie ihren Fans und fügt optimistisch hinzu: "Ich werde sie nutzen, um andere zu inspirieren, weiter durchzuhalten!"

Getty Images Amanza Smith im Februar 2023

