Autopsie beendet: Sinéad O'Connors Körper wieder bei Familie

Sinéad O'Connor (✝56) ist wieder bei ihren Liebsten! Erst vor knapp einer Woche mussten Fans der Musikerin einen großen Schock verkraften. Die Sängerin wurde im Alter von 56 Jahren leblos in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Der plötzliche Tod der "Nothing Compares 2 U"-Interpretin hinterlässt eine große Lücke in der Musikwelt und in den Herzen ihrer Anhänger. Nun wird Sinéads Körper für ihre Familie freigegeben!

Wie The Sun berichtet, sei die Autopsie laut des Gerichtsmediziners mittlerweile abgeschlossen. Die Ergebnisse könnten allerdings erst in "einigen Wochen" veröffentlicht werden. Der Todesfall der Irin werde jedoch nicht als "verdächtig" behandelt. Sinéads Körper kann somit nun an ihre Familie freigegeben werden.

Bloß zwei Wochen vor ihrem Tod hatte Sinéad auf Twitter davon berichtet, von einem Stalker belästigt worden zu sein. "Es gibt einen Stalker. Weiblich. Gewalttätig. Nochmals: Lasst euch niemals mit jemandem ein, der behauptet, mich zu kennen, ohne mein Management zu fragen", warnte sie ihre Fans.

Getty Images Sinéad O'Connor, Sängerin

Getty Images Sinéad O'Connor

Getty Images Sinéad O'Connor im August 2013

