Das steckte hinter Sinéad O'Connors Tränen in ihrem Megahit

Sinéad O'Connor (✝56) hatte ein bewegtes Leben. Gerade erst machten die traurigen Nachrichten vom Tod der Sängerin die Runde. Doch sie bleibt unvergessen. Vor allem ihr in den 1990er-Jahren veröffentlichter Song "Nothing Compares 2 U" wird dabei immer an die gebürtige Irin erinnern. In einem früheren Interview verriet Sinéad den wahren Grund für ihre ikonischen Tränen im Musikvideo des Songs.

Im Jahr 2017 verriet die Musikerin in der US-Show "Dr. Phil", dass ihre Tränen im Video ihrer "tyrannischen" Mutter Marie galten. Eigenen Angaben zufolge habe die Sängerin in ihrer Kindheit unter dem Missbrauch durch sie gelitten. Sinéad war 18 Jahre alt, als Marie letztlich bei einem Autounfall ums Leben kam. "Jedes Mal, wenn ich dieses Lied singe, denke ich an meine Mutter. Ich höre nie auf, wegen [ihr] zu weinen", erinnerte sich die Musikgröße. Im besagten Video sieht man sie in einer Nahaufnahme in die Kamera blicken, während ihr die Tränen über das Gesicht laufen.

Obwohl Sinéad mit ihrem Megahit "Nothing Compares 2 U" etliche Erfolge gefeiert hatte, war der Song eigentlich ein Cover von Prince (✝57). Was der "Purple Rain"-Interpret letztlich davon hielt, dass die Musikerin mit seinem Song berühmt wurde, ist ungewiss. Jedoch verriet Sinéad in der Vergangenheit bereits, dass die beiden nie ein gutes Verhältnis gepflegt hatten.

Getty Images Sinéad O'Connor

Getty Images Die Sängerin Sinéad O'Connor

ActionPress Sinéad O'Connor, Musikerin

