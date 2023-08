Lars Maucher spricht Klartext: Ist er über Jill hinweg?

Lars Maucher (26) im Liebes-Talk! Bei Ex on the Beach hatte sich der Realitystar Hals über Kopf in Jill Lange (22) verknallt. Wenig später zogen die Turteltäubchen sogar in eine gemeinsame Wohnung. Doch das Liebesglück war nicht von langer Dauer: Denn vor wenigen Wochen gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Daraufhin folgte eine öffentliche Schlammschlacht im Netz. Jetzt erklärt Lars, ob er schon über Jill hinweg ist.

Bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram stellt der 26-Jährige klar: "Ja, sie hat es mir aber auch sehr leicht gemacht, nach der ganzen Scheiße, die sie abgezogen hat." Lars sei offen dafür, jemand Neues kennenzulernen. "Dennoch lasse ich alles auf mich zukommen. Es sollte halt matchen und zwischenmenschlich passen", erklärt der Hottie. Auch eine Fernbeziehung käme für den Realitystar infrage.

Jill gab erst kürzlich zu, derzeit keine Lust auf eine neue Beziehung zu haben: "Ich möchte mich voll und ganz auf mich selber konzentrieren und mir wieder näherkommen." Ihre Beziehung habe sie vieles gelehrt, weshalb sie sich "sicherlich nicht schnell" auf jemanden einlassen wird.

