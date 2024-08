Single oder nicht? "Are You The One?"-Drama um Dana Feist

Bei Are You The One – Reality Stars in Love brodelt die Gerüchteküche! Vergangene Folge zog Dana Feist als Nachzüglerin in die Villa ein. Einige ihrer Mitkandidatinnen unterstellen der Ex von Gigi Birofio aber ein Spiel zu spielen: Sie behaupten, dass Dana vergeben ist! Diesen Gerüchten wollen Lars Maucher (27) und Ozan Gencel nun auf den Grund gehen. "Wir müssen uns ein Ziel setzen bei ihr: Herausfinden, wie weit sie geht", schmiedet der Verflossene von Jil Lange einen Schlachtplan. Er ist sich sicher: "Wenn sie hier drin rumknutscht und richtig dirty ist, kuschelt und so, dann wissen wir, dass alles nur dummes Gelaber ist. Das macht kein Typ mit."

Auch Lukas Baltruschat (30) und Tim Kühnel zeigen deutliches Interesse an der hübschen Brünetten – auch wenn sie sich sicher sind, dass Dana für Drama sorgen könnte. Für die Reality-TV-Profis scheint das aber kein Problem zu sein. "Wir werden hier noch richtig Drama haben. [...] Aber ich mag das – ich liebe das", macht Lukas deutlich. Die Ex-Soldatin hingegen scheint genau darauf gar keine Lust zu haben: Dana ist einfach nur genervt von den Spekulationen rund um ihren Beziehungsstatus! "Langsam nervt das, dass ihr immer wieder über dieses Thema reden müsst. Bitte finde ich einfach nur mein Perfect Match und kann hier wieder raus gehen", regt sich die 27-Jährige auf. Vor Wut bricht Dana sogar in Tränen aus: "Ich bin f*cking Single und es nervt, jedes Mal gesagt zu bekommen 'die ist in einer Beziehung'."

Woran liegt es, dass allen voran die Frauen in der Show so gegen die Love Island-Bekanntheit schießen? Auch die AYTO-Fans scheinen das nicht so ganz zu verstehen. Dennoch haben sie eine Vorstellung davon, woran es liegen könnte: Sie vermuteten, dass vor allem Mitkandidatin Laura Maria Lettgen eifersüchtig auf die Neue sein könnte! "Wenigstens sieht Dana im TV und auf Instagram gleich aus. Das kann man von Laura nicht behaupten. Ich glaube, das frustriert sie auch ein wenig", spekulierte ein Zuschauer auf Instagram.

