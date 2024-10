Nach Lars: "Are You The One?"-Gabby hatte was mit Chris Broy

Obwohl er in der Show immer wieder betonte, dass er keine Gefühle für sie hat, wollte Lars Maucher (27) Gabby nach der Zeit bei Are You The One – Reality Stars in Love näher kennenlernen. Beim Wiedersehen wird klar: Es kam alles anders als erwartet. Sie verbrachten noch ein paar Tage gemeinsam in Thailand, flogen auch zusammen zurück nach Deutschland. Dort änderte Gabby dann aber ihre Meinung. "Ich möchte mit Chris (35) reden", teilte sie ihrem Flirt mit. Lars habe diese Neuigkeit nicht gut aufgenommen. "Daraufhin hat er angefangen, mich zu beleidigen." An dieser Stelle habe Gabby den Schlussstrich gezogen – und ließ sich stattdessen auf Chris Broy ein.

"Chris und ich haben in der Show sehr viel miteinander gesprochen. Er hat mir auch zum Schluss ein Armband geschenkt", erzählt Gabby. Zunächst schien es auch sehr gut zwischen ihnen zu laufen: Sie habe dem 35-Jährigen alles erzählt, was noch in der Villa passiert sei und die beiden lernten sich besser kennen – Chris stellte der Beauty sogar seine Eltern und seinen Sohn vor. Für Gabby habe es sich wie eine Beziehung angefühlt. Bevor die beiden das aber offiziell machen konnten, war schon wieder Schluss. Die Bilder, die der Ex von Eva Benetatou (32) während der Ausstrahlung zu sehen bekam, waren ihm zu viel. Als sie deshalb eine Pause einlegten, bandelte Chris mit einer anderen Dame an.

Schlussendlich scheint sich die Gesprächsrunde einig: Gabby hat bei ihrer Männerwahl wohl doch die falsche Entscheidung getroffen. Inzwischen gibt Lars zu, wirkliches Interesse an der Brasilianerin entwickelt zu haben – nach der Sache mit Chris sei die Nummer für ihn aber durch. Dass es dann doch der Ex-Freund von Jill Lange (24) war, dessen Gefühle verletzt worden waren, hätte während der Ausstrahlung wohl noch niemand gedacht. Dort mimte Lars den eiskalten Casanova: Er schien überzeugt davon, dass es umgekehrt kommen würde. "Bei dir wird es von Tag zu Tag mehr. Ich will nicht, dass du dich hier drin verliebst", so unterstellte er seinem Flirt, schon ernsthafte Gefühle für ihn zu haben.

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela "Gabby" Alves Rodriguez, Realitystar

Instagram / lars_maucher Lars Maucher

