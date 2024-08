"Are You The One?"-Nadja wollte Nikola eifersüchtig machen

Nadja Großmann bandelte bei Are You The One – Reality Stars in Love eigentlich mit Nikola Glumac (28) an. Doch kaum war der Tattoo-Liebhaber aus dem Haus, vergnügte sich die Love Fool-Bekanntheit im Pool mit Lars Maucher (27). Das sei alles kalkuliert gewesen, wie Nadja gegenüber Promiflash verrät: "Ich habe Lars vorher schon auf einem Event kennengelernt und wir haben uns gut verstanden. Somit kam eins zum anderen und ich wusste, dass Nikola und Lars befreundet sind. Deswegen wusste ich, dass Lars die beste Wahl ist, um Nikola eins reinzudrücken."

Als Nikola von dem Date mit Tara Tabitha (31) zurückkam, begrüßte er Nadja nicht. Eine Tatsache, die der Beauty ziemlich zusetzte: "Ich war sauer auf Nikola, da wir eine sehr intensive erste Nacht hatten, wir hatten aber keinen Sex! Kurz bevor er auf das Date ging, hat er noch zu den Männern gemeint, heute Abend 'f*cke ich sie' und ist dann aufs Date gegangen und hat zu mir überhaupt nichts gesagt. Also dachte ich mir natürlich auch, ich hab hier meinen Spaß." Außerdem habe sich Nadja darüber aufgeregt, dass er Tara ausgewählt hat und nicht sie – die Österreicherin sei ohnehin nicht sein Perfect Match.

Hinter dieser Aktion vermutet Nadja Kalkül. "Er wollte einfach nicht sofort rausfliegen und hatte sich in meinen Augen deshalb für sie entschieden, was man an seinem Verhalten auch sehen kann", wettert sie im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Er hatte eher die Intention, die nächste Red Flag im TV zu werden."

