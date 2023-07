Nach Lars: Ist Jill Lange wieder bereit für neue Beziehung?

Wie steht es aktuell um das Liebesleben von Jill Lange (22)? In den vergangenen Wochen hatte der Realitystar immer wieder für mächtig Schlagzeilen gesorgt: Nach einigen Monaten Beziehung hatte sich Jill von ihrem Freund Lars Maucher (26) getrennt. Was danach folgte, war eine regelrechte Schlammschlacht auf Social Media. Ist Jill nach dem ganzen Drama mit Lars nun bereit für eine neue Liebe?

Das will ein Fan jetzt auf Instagram wissen – die 22-Jährige steht Rede und Antwort. So macht Jill klar, dass sie grade aus "einer toxischen Beziehung" gekommen ist und sich aktuell an niemanden binden möchte: "Ich möchte mich voll und ganz auf mich selber konzentrieren und mir wieder näherkommen. [...] Mein Nächster soll der Richtige sein und ich möchte voll und ganz stabil in die nächste Beziehung gehen – und wenn es erst in fünf Jahren ist." Laut Jill habe ihre letzte Beziehung sie viel gelehrt, weshalb sie sich "sicherlich nicht schnell" auf jemanden einlassen wird.

Kurz nach der endgültigen Trennung packte die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin über ihren Ex aus und behauptete, dass sich Lars in der Beziehung aggressiv verhalten hatte. "Ich hab mich von [Lars] getrennt, weil er aggressiv war – der hat mich angespuckt und angepackt", verriet Jill. Sie musste sogar die Polizei rufen. Lars selbst wies die Vorwürfe von sich und bezichtigte Jill, ein Aggressionsproblem zu haben.

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange, ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / jill_lange Jill Lange, Realitystar

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher im Februar 2023 auf Phuket

