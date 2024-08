Wieder Drama: "Are You The One?"-Nadja fetzt sich mit Lars

In der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love hatte Nadja Großmann schon mit mehreren Teilnehmern Streit. Unter anderem geriet sie mit Jennifer Iglesias (25) und Nikola Glumac aneinander. Nun fliegen zwischen der Love Fool-Bekanntheit und Lars Maucher (27) die Fetzen. Auf Krawall gebürstet läuft die Beauty auf den Tattoo-Liebhaber zu und fängt an zu sticheln. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat schießt zurück: "Ich habe gar keinen Bock auf dich. Ich habe dich gestern gekorbt!" Als er sich dann über das Liebesdrama mit Nikola lustig macht, versucht Nadja, ihn im Gesicht zu tätscheln, doch der Muskelprotz schubst ihre Hand weg.

Im Einzelinterview analysiert Lars die Lage. "Nadja versucht es bei jedem. Ich kann die Frau nicht ernst nehmen. [...] Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Frau mein Perfect Match ist", erklärt der Realitystar. Kurz zuvor flirtet die 24-Jährige mit Antonino De Niro. Gemeinsam simulieren die beiden sexuelle Moves an der Bar. "So nah am Sex war ich lange nicht mehr!", plaudert die Single-Lady dabei aus. Die anderen Villa-Bewohner beobachten das Spektakel mit sehr kritischen Blicken.

Immerhin scheint Nadja nun über ihren Ex Nikola hinweg zu sein. Lauras Pläne, sich an den Herzensbrecher heranzumachen, stören sie nicht. "Also, bei mir und Nikola gibt's überhaupt keine Chancen mehr. Der Typ ist ja so hohl wie eine Fritte!", schimpft sie im Interview. In einer vorherigen Folge brach die Münchnerin noch in Tränen aus, weil ihr Verflossener mit anderen flirtete.

RTL Antonino De Niro, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac macht ein Selfie im Meer

